Комментатор Дрозд оценил шансы Тернера взять реванш в бою с Джонсоном

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд считает, что у ирландского боксера Шона Тернера малы шансы взять реванш над гражданином России Кевином Джонсоном на турнире суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".