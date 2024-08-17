Комментатор Дрозд оценил шансы Тернера взять реванш в бою с Джонсоном

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд считает, что у ирландского боксера Шона Тернера малы шансы взять реванш над гражданином России Кевином Джонсоном на турнире суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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