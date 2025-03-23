В массовом ДТП по Тулой пострадали 10 человек, один погиб

Среди пострадавших — пятеро детей возрастом от трех до 13 лет.фото: t.me/mchs71tulaОдин человек погиб, еще десять пострадали в автокатастрофе в Тульской области на трассе «Крым», сообщает 23 марта пресс-служба обласного управления МВД.
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