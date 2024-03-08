Кареглазые и голубоглазые: чем на самом деле отличается их зрение

Одинаково ли строение глаза у всех людей? Конечно, какие могут быть вопросы! Но чем же тогда объяснить тот факт, что люди с разным цветом глаз могут видеть по-разному? Оказывается, это действительно так — и у американских ученых есть тому подтверждение.