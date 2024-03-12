Снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси 12 марта

Снег с дождем и гололед ожидаются сегодня в Беларуси, пишет БЕЛТА. Сегодня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западной половине страны скажется влияние фронтального раздела.
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