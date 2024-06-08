Илон Маск заявил о том, что он обеспокоен желанием администрации Джо Байдена начать войну с Россией

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в политике, которую ведет президент США Джо Байдена в отношении Украины просматривается желание «полного нападения на Россию».
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