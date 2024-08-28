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В конгрессе обвинили демократов в желании отправить в тюрьму всех оппонентов

Возглавляемая вице-президентом США Камалой Харрис демократическая партия хочет отправить в тюрьму всех политических оппонентов, поскольку испытывает ненависть к республиканцам, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

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