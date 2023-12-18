Фигуристка Загитова: ругаюсь с мамой из-за трат, но понимаю, что она права

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио "Европа Плюс" призналась, что порой она "теряет разум в магазинах", а также рассказала, что ее мама продолжает следить за финансами.
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