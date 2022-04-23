Илья Воробьев: «Могут ли сыграть Акользин и Кошелев? Сейчас посмотрим игру»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, выйдет ли казахстанский хоккеист Павел Акользин на лед в ближайших матчах финала Кубка Гагарина.

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