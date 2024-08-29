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В Москве задержали подозреваемого в нелегальной продаже шпионских гаджетов

В Москве задержали подозреваемого в нелегальной продаже шпионских гаджетов

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нелегальной продаже видеозаписывающей аппаратуры, замаскированной под игрушки, часы и различные гаджеты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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