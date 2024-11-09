Галерея pop/off/art представляет проект «Свидетель чужой жизни» Ивана Плюща — петербургского художника среднего поколения, с равным мастерством работающего как с живописью и графикой, так и с мультимедийными инсталляциями.
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