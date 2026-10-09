Почему белые медведи не мёрзнут после купания в ледяной воде

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Белые медведи спокойно выходят из ледяной воды даже в сильный мороз. Почему они не превращаются в сосульки и как выдерживают такие купания? Секрет оказался гораздо интереснее, чем просто густая шерсть.