Маск предложил Украине найти нового президента вместо Зеленского Илон Маск поддержал предложение Дональда Трампа сменить руководство Украины.
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