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ФедералПресс

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Губернатор Паслер ужесточит надзор за продажами алкоголя

Губернатор Паслер ужесточит надзор за продажами алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление, вводящее новые жесткие критерии для проверок торговых точек и общепита.

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