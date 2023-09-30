ФАБ с УМПК за 9 месяцев прошли путь, на который "Боингу" понадобилось 5 лет

Ровно тридцать лет назад, осенью 1993 года, крупнейший в мире аэрокосмический концерн "Боинг" представил первые три экземпляра новейшего "умного" оружия, построенного на базе довольно старых и совсем не высокоточных авиационных боеприпасов.