ФАБ с УМПК за 9 месяцев прошли путь, на который "Боингу" понадобилось 5 лет

Ровно тридцать лет назад, осенью 1993 года, крупнейший в мире аэрокосмический концерн "Боинг" представил первые три экземпляра новейшего "умного" оружия, построенного на базе довольно старых и совсем не высокоточных авиационных боеприпасов.
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