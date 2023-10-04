Стало известно, у кого в России вырастут платежи за коммуналку по новым правилам

Новые правила оплаты за ЖКХ вступили в силу с 1 октябряНовые правила оплаты жилищно-коммунального хозяйства, вступившие в силу с 1 октября, объяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.
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