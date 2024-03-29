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  • Михаил Пантюхин
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Екатеринбургский хлебокомбинат «Смак» требуют отдать государству

Екатеринбургский хлебокомбинат «Смак» требуют отдать государству

Екатеринбургский хлебокомбинат «Смак» может быть национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Накануне в Центральный районный суд Челябинска поступил иск об изъятии акций агропромышленной компании «Макфа» в доход государства.

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