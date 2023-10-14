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Блинкен: Азербайджан может вторгнуться в Армению в течение нескольких недель

Блинкен: Азербайджан может вторгнуться в Армению в течение нескольких недель

Азербайджанские силы могут вторгнуться на армянскую территорию в течение нескольких недель. С соответствующим утверждением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Комментарии
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Сергей Минец
&quot;Может вторгнуться&quot; - тоесть США разрешили Азербайджану вторгнуться в Армению.
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