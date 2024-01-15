Штраф в ОАЭ за антироссийские высказывания: Галкин* и Сердючка в центре внимания Елена ГалицкаяРоссийский комик Максим Галкин* и украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, оказались под прицелом властей Объединенных Арабских Эмиратов за свои выступления, содержащие антироссийские высказывания.
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