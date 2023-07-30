Любопытно, однако

75 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    А если попросят сдать Крым и Донбасс?«Нас просили это ...
  • Alexander Kozlov
    Скорее всего после этого не обстреливались бы Курская, Белгородская и Брянская области.«Нас просили это ...
  • Георгий Михалев
    Правнук вес в деда пошел. Небось такой же кровосос и педофил.Правнук Сталина о...

"И рыбку съесть, и на шхуну сесть, больше не получится": Россия нанесла сильный удар по прохудившемуся кошельку Запада

"И рыбку съесть, и на шхуну сесть, больше не получится": Россия нанесла сильный удар по прохудившемуся кошельку Запада

В справедливости старой поговорки о том, что Россия долго запрягает, но затем очень быстро едет, "недружественные страны" могут убедиться на личном опыте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Козлов
Теперь ещё и африканцев будет наше государство кормить, конечно. в убыток собственному народу.
Ответить
2 час.
Юрий Солдаткин
Нет! Красную рыбу они будут есть сами, а мы будем продавать наш улов им. Без больших капиталовложений в рыбообрабатывающую промышленность так и будет.
Ответить
2 час.
TramPamPam
Теперь станет доступной своя рыба, которая шла на запад и возвращалась переработанным товаром???
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх