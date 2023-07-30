"И рыбку съесть, и на шхуну сесть, больше не получится": Россия нанесла сильный удар по прохудившемуся кошельку Запада
В справедливости старой поговорки о том, что Россия долго запрягает, но затем очень быстро едет, "недружественные страны" могут убедиться на личном опыте.
Комментарии
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Теперь ещё и африканцев будет наше государство кормить, конечно. в убыток собственному народу.
Нет! Красную рыбу они будут есть сами, а мы будем продавать наш улов им. Без больших капиталовложений в рыбообрабатывающую промышленность так и будет.
Теперь станет доступной своя рыба, которая шла на запад и возвращалась переработанным товаром???
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