"И рыбку съесть, и на шхуну сесть, больше не получится": Россия нанесла сильный удар по прохудившемуся кошельку Запада

Теперь ещё и африканцев будет наше государство кормить, конечно. в убыток собственному народу.

Юрий Солдаткин

Нет! Красную рыбу они будут есть сами, а мы будем продавать наш улов им. Без больших капиталовложений в рыбообрабатывающую промышленность так и будет.