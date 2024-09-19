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Пятиклассница Варя из Суджи призналась, что будет рада гвоздю из своего дома

Пятиклассница Варя из Суджи призналась, что будет рада гвоздю из своего дома

Пятиклассница Варя Чайкина из Суджи призналась, что будет рада, если от ее дома останется хотя бы гвоздь.

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Комментарии
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Владимир Курбатов
Понимают ли люди. для чего нам нужно государство? Вообще можно жить и без государства -- где-нибудь на острове или в тайге. Но ты тогда оказываешься совершенно безззащитен от внешних сил. Вот почему люди организовались в государство, которое. между прочим. оплачивают. для того, чтобы этот  сложный механизм обеспечивал им безопасность и развитие. Если созданное людьми, гражданами, государство, не в состоянии обеспечить ни одно, ни другое. то оно и не нужно, потому что оно не эфффективно. а не эффективно оно потому, что созданный структурный аппарат не исполняет свои обязанности, потому что 1) не компетентен; 2) ворует и при этом обманывает своих граждан. Если граждане вполне адекватны, то на второй срок такие люди во власть не попадут... А у нас сроков нет. Промышленность разворовали. Армию уничтожили. Так же и науку. И снова и снова остаются у власти.
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