Пятиклассница Варя Чайкина из Суджи призналась, что будет рада, если от ее дома останется хотя бы гвоздь.
Пятиклассница Варя из Суджи призналась, что будет рада гвоздю из своего дома
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Владимир Курбатов
Понимают ли люди. для чего нам нужно государство? Вообще можно жить и без государства -- где-нибудь на острове или в тайге. Но ты тогда оказываешься совершенно безззащитен от внешних сил. Вот почему люди организовались в государство, которое. между прочим. оплачивают. для того, чтобы этот сложный механизм обеспечивал им безопасность и развитие. Если созданное людьми, гражданами, государство, не в состоянии обеспечить ни одно, ни другое. то оно и не нужно, потому что оно не эфффективно. а не эффективно оно потому, что созданный структурный аппарат не исполняет свои обязанности, потому что 1) не компетентен; 2) ворует и при этом обманывает своих граждан. Если граждане вполне адекватны, то на второй срок такие люди во власть не попадут... А у нас сроков нет. Промышленность разворовали. Армию уничтожили. Так же и науку. И снова и снова остаются у власти.
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