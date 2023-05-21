Полковник Насонов рассказал о потерях ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины могли потерять до 40 тысяч человек в ходе боев за Артемовск. Такую оценку дал полковник запаса Роман Насонов в разговоре с изданием URA.
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