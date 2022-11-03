Происходящее вокруг "зерновой сделки" странно. Настолько, что обсуждать это всерьёз автор просто не может, поскольку понимать прихотливые пути, которыми движется разум тех, кто её сначала под большую прессу подписывал, потом из неё выходил - тоже публично и с более чем внятными объяснениями (остаётся вопрос: зачем вообще подписывали, но тут до сих пор приходится теряться в догадках), а через день (!) в неё возвращался под какие-то, непонятные гарантии, непонятно кому именно, с чьей стороны и уж точно совершенно непонятно насчёт чего даденые.