♀♂ Гостиная для друзей

36 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Stan
    Именно об этом яи говорю с марта.... И это далеко  еще  вссё... )))Самый жесткий уда...
  • Сергей Анисимов
    Не совсем так. В СССР была такая побасенка:" Еврей это образ мысли.Хохол это образ жизни. Чукча это диагноз.Русский э...Специально для ша...
  • Vlad
    кому кому, Вам\нам!Самый жесткий уда...

Происходящее вокруг "зерновой сделки" странно...

Происходящее вокруг "зерновой сделки" странно...

Происходящее вокруг "зерновой сделки" странно. Настолько, что обсуждать это всерьёз автор просто не может, поскольку понимать прихотливые пути, которыми движется разум тех, кто её сначала под большую прессу подписывал, потом из неё выходил - тоже публично и с более чем внятными объяснениями (остаётся вопрос: зачем вообще подписывали, но тут до сих пор приходится теряться в догадках), а через день (!) в неё возвращался под какие-то, непонятные гарантии, непонятно кому именно, с чьей стороны и уж точно совершенно непонятно насчёт чего даденые.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх