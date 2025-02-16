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МВД: россиянам разрешено одновременно иметь два загранпаспорта

МВД: россиянам разрешено одновременно иметь два загранпаспорта

Гражданам России официально разрешено одновременно иметь не более двух загранпаспортов.В материалах ГУ МВД по вопросам миграции подчеркивается, что один из загранпаспортов обязательно должен быть нового образца.

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