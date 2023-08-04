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Илон Маск захотел личного тренера из России перед боем с Цукербергом

Илон Маск захотел личного тренера из России перед боем с Цукербергом

Бывший чемпион Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед боем с Цукербергом.Устроенное американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом шоу с потасовкой "на кулачках" закрутило и известного бойца Хабиба Нурмагомедова.

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