Илон Маск захотел личного тренера из России перед боем с Цукербергом

Бывший чемпион Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед боем с Цукербергом.Устроенное американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом шоу с потасовкой "на кулачках" закрутило и известного бойца Хабиба Нурмагомедова.