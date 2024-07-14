"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

Виктор Александров К басмачам должны применяться предельно жесткие меры без объяснений! Они сами знают за что.

Нина Грекова А зачем их сюда пускать, да ещё с семьями и кишлаками? Народ уже кричит - НЕ НУЖНЫ МИГРАНТЫ в России, а наши долб.... сверху, предполагаю, что за взятки пропускают.