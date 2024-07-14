Когда в январе число мигрантов, не сдавших экзамены на патент, составляло всего 0,8%, казалось, что ничто не сможет остановить эту армию хитрых иностранных специалистов обойти закон.
"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах
Комментарии
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Виктор Александров
К басмачам должны применяться предельно жесткие меры без объяснений! Они сами знают за что.
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8 час.
Нина Грекова
А зачем их сюда пускать, да ещё с семьями и кишлаками? Народ уже кричит - НЕ НУЖНЫ МИГРАНТЫ в России, а наши долб.... сверху, предполагаю, что за взятки пропускают.
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6 час.
Наталья Волкова
Не то слово- пропускают, самолетами завозят, поездами. Такое впечатление, что по этим чурбанстанам и аулам ходят специально обученные люди и зазывают в Россию, а может и билеты оплачивают.
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4 час.
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