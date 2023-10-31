Бойцы «Ахмата» нанесли удар по опорному пункт ВСУ на Кременском участке

Группа «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат» при помощи беспилотных летательных аппаратов со сбросами и барражирующих боеприпасов нанесли удар по опорному пункту ВСУ в районе Белогоровки на Кременском участке линии соприкосновения в зоне СВО.
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