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Бойцы «Ахмата» нанесли удар по опорному пункт ВСУ на Кременском участке

Бойцы «Ахмата» нанесли удар по опорному пункт ВСУ на Кременском участке

Группа «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат» при помощи беспилотных летательных аппаратов со сбросами и барражирующих боеприпасов нанесли удар по опорному пункту ВСУ в районе Белогоровки на Кременском участке линии соприкосновения в зоне СВО.

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