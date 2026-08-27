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Аргументы недели

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Обогнали Индию, но уступили Германии: на каком месте Россия по числу миллиардеров

Обогнали Индию, но уступили Германии: на каком месте Россия по числу миллиардеров

Российский клуб ультрабогатых людей за минувший год показал один из самых заметных приростов в мире. Согласно свежему отчету аналитической компании Altrata, по итогам 2025 года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 18% и достигло 151 человека.

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