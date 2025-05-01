Дәүләт Думасында хезмәт хакын елга дүрт тапкыр индексацияләргә тәкъдим иттеләр

Дәүләт Думасында һәр квартал саен хезмәт хакын инфляция дәрәҗәсенә индексацияләргә тәкъдим иттеләр. Әлеге закон проектын Россия хөкүмәтенә бәяләмәгә «Гадел Россия - Дөреслек өчен» партиясе депутатлары җибәргән.
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