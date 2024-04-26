Страна и люди
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Страна и люди

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ЦАХАЛ ударил по пусковой установке и объектам инфраструктуры «Хезболлы»

ЦАХАЛ ударил по пусковой установке и объектам инфраструктуры «Хезболлы»

В ночь на 26 апреля ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) произвела серию ударов по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла».

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