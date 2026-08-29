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Татар-информ

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На «Комплексной безопасности» можно будет поучаствовать в интерактивном квесте

На «Комплексной безопасности» можно будет поучаствовать в интерактивном квесте

Гостей Международного салона «Комплексная безопасность-2026» пригласили принять участие в интерактивном квесте «Стать героем 3.

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