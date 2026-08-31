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Контрафронт

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Объединенные Арабские Эмираты: Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что рано...

Объединенные Арабские Эмираты: Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что рано утром они начали атаки беспилотников на авиабазу Аль-Минхад, расположенную к югу от Дубая.

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