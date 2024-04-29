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Царьград

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Казахи топят Россию и требуют выплат от Путина: на Омск идёт 3-я волна паводка

Казахи топят Россию и требуют выплат от Путина: на Омск идёт 3-я волна паводка

На Омск надвигается третья волна паводка. Вода прибывает из водохранилищ из Казахстана.Из-за переполнения водохранилищ, устроенных в верхнем течении Иртыша, в Казахстане начали сбрасывать накопленную воду.

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Комментарии
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Александр Бабин
Что то много наместников Аллаха развелось -пора нумеровать. Что то я не читал в Коране что на местах будут появляться наместники.
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15 час.

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