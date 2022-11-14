Сразу в трех федеральных округах (ЮФО, ЦФО и СФО) появятся три новые особые экономические зоны (ОЭЗ)

Фото: Global Look Press/Сергей ФоминЛьготные режимы дадут жителям регионов тысячи рабочих мест, а местным бюджетам — миллиарды рублей дохода Одновременно в трех федеральных округах (Южном федеральном округе, Центральном федеральном округе и Сибирском федеральном округе) появятся три новые особые экономические зоны (ОЭЗ).
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