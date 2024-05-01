«Мне светит тюрьма»

НП

Наталья Павлова

Что за идиотизм? Раздавать гражданство разной шелупони, безграмотным кишлачным "ценным специалистам", которые избивают, убивают, насилуют российских людей, а защищавшему Россию на поле боя, кровь за неё пролившему "благодарность" пинком из России?! Это настоящее вредительство! Чинуши, принимающие такие решения, вредят России, её народу. Отправить их на фронт, пусть узна́ют, каково оно воевать за Родину! Ну, или, как изменников Родины, на нары...