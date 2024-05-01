Ещё одного героя СВО хотят депортировать из России.Приехал по зову сердца защищать Донбасс, с началом СВО пошёл добровольцем на фронт, не раз был награждён медалями, нашёл здесь себе жену, был ранен — этот послужной список миномётчика Павла Житника оказался для миграционной службы недостаточным.
«Мне светит тюрьма»
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НП
Наталья Павлова
Что за идиотизм? Раздавать гражданство разной шелупони, безграмотным кишлачным "ценным специалистам", которые избивают, убивают, насилуют российских людей, а защищавшему Россию на поле боя, кровь за неё пролившему "благодарность" пинком из России?! Это настоящее вредительство! Чинуши, принимающие такие решения, вредят России, её народу. Отправить их на фронт, пусть узна́ют, каково оно воевать за Родину! Ну, или, как изменников Родины, на нары...
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