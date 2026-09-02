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Samsung хочет поставить HBM прямо над процессором — компания показала путь к 3D-памяти zHBM

Samsung хочет поставить HBM прямо над процессором — компания показала путь к 3D-памяти zHBM

Новая архитектура должна превратить HBM из высокоскоростной памяти рядом с ускорителем в часть самого вычислительного чипа Samsung представила на Hot Chips 2026 трёхэтапный план развития HBM, который заканчивается архитектурой zHBM.

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