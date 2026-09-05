Дмитриев проводил Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Внуково

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сопроводил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — зятя американского лидера — до московского аэропорта Внуково.
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