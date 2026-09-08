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Иркутск Сегодня

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Житель Приангарья получил 2 года принудительных работ за кражу товаров на 4 тысячи рублей

Мировой судья Заларинского района Иркутской области вынес приговор 44-летнему местному жителю, который украл из магазина средства гигиены и продукты на сумму более 4 тысяч рублей.

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