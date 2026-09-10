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Царьград

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TWZ: ВСУ могли атаковать Новый Уренгой модернизированными дронами FP-1

TWZ: ВСУ могли атаковать Новый Уренгой модернизированными дронами FP-1

Американское издание допустило применение украинских беспилотников с дальностью до 3400 км.Вооружённые силы Украины могли совершить попытку атаки объекта в Новом Уренгое, расположенном в 3 200 километрах от границы, модернизированными дронами FP-1.

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