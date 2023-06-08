Театр абсурда

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Владимир Владимирович, не пришёл ли час обратиться к народу и сказать правду?!

Владимир Владимирович, не пришёл ли час обратиться к народу и сказать правду?!

что-то было Пару месяцев назад во время очередного мероприятия под названием "Мастерская новых медиа" пресс-секретарь Президента РФ Песков заявил, что Владимир Путин не нуждается в ведении соцсетей, так как в его слова и так все вслушиваются.

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