Моди потребовал обеспечить безопасность морских путей для торговли

На Деловом форуме БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что развитие мировой торговли возможно только при обеспечении безопасности морских путей, открытости маршрутов и защиты моряков, что является приоритетом Индии.
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