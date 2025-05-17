Ротенберг отметил рекорд посещаемости матча МХЛ «СКА-1946» - «Спартак»

На трибунах собралось более 11 тысяч болельщиков Главный тренер петербургской хоккейной команды СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за рекорд посещаемости МХЛ и поддержку «СКА-1946» в матче между СКА и «Спартаком».
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