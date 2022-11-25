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«Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним!» Тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной

Стало известно, как тренер сборной Саудовской Аравии мотивировал игроков в матче с Аргентиной. Эрве Ренар обратился к команде в перерыве игры 1-го тура ЧМ-2022 при счете 0:1.

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