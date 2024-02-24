Военный эксперт Сивков объяснил причины провала контрнаступления ВСУ

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков дал экспертную оценку действиям Киева.
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