В Нижнем Новгороде найдены останцы Триумфальной арки

В Нижнем Новгороде продолжаются переговоры о возможном восстановлении исторической Триумфальной арки, которая была построена в конце XIX века для приема императора Николая II и его супруги на Нижегородской ярмарке.
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