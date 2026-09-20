Депутат Немкин: мошенники могут пытаться застать жертву врасплох около банкомата

Банкомат может стать местом, где злоумышленники пытаются застать человека врасплох. При этом мошеннику не обязательно находиться непосредственно рядом: он может наблюдать за человеком со стороны, оценивать, снимает ли тот крупную сумму, и уже после этого попытаться установить с ним контакт.