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Международный медицинский центр Top Rambam

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Может ли ваша диета повлиять на риск рака груди?

Может ли ваша диета повлиять на риск рака груди?

Может ли ваша диета повлиять на риск рака груди? Что, если мы скажем вам, что продукты, которые вы едите каждый день, могут сыграть важную роль в снижении риска рака груди? По мнению ведущего эксперта в области медицины, некоторые продукты способны не только снизить риск возникновения рака молочной железы, но и предотвратить его рецидивы.

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