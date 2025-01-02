Может ли ваша диета повлиять на риск рака груди? Что, если мы скажем вам, что продукты, которые вы едите каждый день, могут сыграть важную роль в снижении риска рака груди? По мнению ведущего эксперта в области медицины, некоторые продукты способны не только снизить риск возникновения рака молочной железы, но и предотвратить его рецидивы.