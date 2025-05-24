Почему на Амазонке нет мостов

Река Амазонка — одна из самых значительных водных артерий планеты. Она содержит больше пресной воды по объему, чем любая другая река, является домом для крупнейшего в мире вида речных дельфинов, а также содержит сотни видов рыб! Помимо этого, Амазонка — одно из самых опасных диких мест.