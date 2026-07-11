DARPA's Chilling Pre-COVID Blueprint: Predict, Manufacture, & Deploy Pandemics On Demand Authored by Jon Fleetwood, via Substack, A sprawling, multi-institution effort for "predicting" future pathogen characteristics, developing vaccines "in advance of need," and building the very systems intended to validate those predictions.
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