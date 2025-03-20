В Башкортостане состоялся разговор полицейских с трудовым коллективом по профилактике дистанционного мошенничества

По инициативе Управления МВД России по городу Уфе состоялась встреча по профилактике дистанционного мошенничества с трудовым коллективом одного из ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса Башкортостана.
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