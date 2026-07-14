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Друлак: Сейчас начнется самая опасная фаза конфликта на Украине

Политолог Петр Друлак предупредил, что конфликт на Украине переходит в крайне опасную стадию. «Мы намного ближе, чем когда-либо, к серьезной эскалации», — заявил Друлак в интервью чешскому изданию Parlamentni listy.

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